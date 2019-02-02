وطالب فيصل لدي مخاطبته تدشين نفرة السبت الأخضر للنظافة وإصحاح البيئة بضاحية المنشية بمحلية الخرطوم بأن تستثمر تلك الحملات الأسبوعية للنظافة لتكون بداية لعمل جاد ونقطة انطلاقة قوية لتطوير كل أحياء الخرطوم بمشاركة كافة قطاعات المجتمع عبر الشراكة مناصفة بين المحليات والمواطنين.
ونوه الى أهمية توجيه حملات النظافة لتصبح مؤشراً جديداً لانتظام الجميع مع السلطات القائمة علي العمل والتعاون جميعاً في النظافة وتغيير السلوك السالب إلي نحو ايجابي وحضاري في التعامل مع النفايات.
ووجه بضرورة أن تكون عملية النظافة مستمرة وليست حملات متقطعة بإعتبارها خدمة يومية يجب إن تقدم للمواطنين.من جانبه حيا معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي مشاركة قيادات الدولة في حملات السبت الأخضر للنظافة وإصحاح البيئة والتي تقودها ولاية الخرطوم حتي بلغت أسبوعها العاشر مما يؤكد إدراك قيادة الدولة بأهمية قضية إصحاح البيئة كأحد الأولويات المهمة للدولة ودافعاً حقيقياً للمواطنين في المشاركة الفاعلة في النظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر مُساعد الرئيس يدعو لاستنفار طاقات الشباب في البناء والتعمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.