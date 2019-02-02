مُساعد الرئيس يدعو لاستنفار طاقات الشباب في البناء والتعمير

دعا مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم الى استنفار طاقات الشباب بشكل ايجابي لتساهم في البناء والتعمير وترقية الخدمات عبر إشراكهم بشكل مباشر في العمل تخطيطاً وتنفيذاً.

وطالب فيصل لدي مخاطبته تدشين نفرة السبت الأخضر للنظافة وإصحاح البيئة بضاحية المنشية بمحلية الخرطوم بأن تستثمر تلك الحملات الأسبوعية للنظافة لتكون بداية لعمل جاد ونقطة انطلاقة قوية لتطوير كل أحياء الخرطوم بمشاركة كافة قطاعات المجتمع عبر الشراكة مناصفة بين المحليات والمواطنين.

ونوه الى أهمية توجيه حملات النظافة لتصبح مؤشراً جديداً لانتظام الجميع مع السلطات القائمة علي العمل والتعاون جميعاً في النظافة وتغيير السلوك السالب إلي نحو ايجابي وحضاري في التعامل مع النفايات.

ووجه بضرورة أن تكون عملية النظافة مستمرة وليست حملات متقطعة بإعتبارها خدمة يومية يجب إن تقدم للمواطنين.

من جانبه حيا معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي مشاركة قيادات الدولة في حملات السبت الأخضر للنظافة وإصحاح البيئة والتي تقودها ولاية الخرطوم حتي بلغت أسبوعها العاشر مما يؤكد إدراك قيادة الدولة بأهمية قضية إصحاح البيئة كأحد الأولويات المهمة للدولة ودافعاً حقيقياً للمواطنين في المشاركة الفاعلة في النظافة.