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"اخبار الخليج 365 365"، تنشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

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جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019م وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-

 

العملة                      شراء                      بيع                  متوسط

 

الدولار                   47.5000            47.7375              47.6188

 

الين الياباني                0.4366              0.4388              0.4377

 

الجنيه الاسترليني         62.3523             62.6641            62.5082

 

الفرنك السويسري         47.8483           48.0875              47.9679

 

الدولار الكندي            36.1698             36.3506           36.2602

 

كرونة السويدية           5.2664               5.2927                     5.2796

 

الكرونة النرويجية        5.6519               5.6802                5.6660

 

الكرون الدنماركي        7.3190              7.3556            7.3373

 

الدينار الكويتي          155.8910             156.6705           156.2807

 

الريال السعودي          12.6663                12.7296           12.6980

 

الدرهم الاماراتي          12.9333             12.9980           12.9656

 

الريال القطري                13.0466                 13.1118         13.0792

 

الدينار البحريني               125.9613           126.5911             126.2762

 

ريال عماني                      123.3766             123.9935           123.6850

 

الوحدة النقدية لدول الكوميسا       64.5806           64.9230             64.7518

 

الدولار الحسابي (مصر)          3.4306             3.4725               3.4515

 

اليورو                         54.6397                       54.9129          54.7763

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