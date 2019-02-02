شمال كردفان تحدد "سراج" لخطاب البشير بالاحد

وقال والي شمال كردفان احمد هارون، أن هذا الطريق مفتاحاً لإنعاش الاقتصاد والتواصل ويؤكد حقيقة مهمة هي أن توقد شمعة خير ألف مرة من أن تلعن الظلام".
ونوه هارون ان هذا الحدث التاريخي المهم، الذي يمثل أملاً لكل أهل الولاية وولايات غرب كردفان ودارفور، وذلك بوفاء القيادة بوعدها لرئيس الجمهورية وكل الوزراء المختصين.
الي ذلك رحب عضو مجلس تشريعي شمال كردفان، الماحي حمد بشير، بزيارة الرئيس للولاية، وقال إن اكتمال طريق الصادرات الحُلم الذي تحقق يعمل على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين ولايات السودان وهو داعم للاقتصاد الوطني.
وعبّر نائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية بارا، محمد يوسف أحمد كبير، عن شكرهم لرئيس الجمهورية على دعمه لمشروعات النفير وبالأخص طريق الصادرات الجسر الرابط بين مناطق الإنتاج والصادر، فضلاً عن أنه قرَّب المسافات وله فوائد كثيرة.يُشار إلى أن تنفيذ الطريق جاء وفقاً للمعايير العالمية، حيث إن سطح الطريق يتكون من "7" أمتار من الأسفلت، ومتر ونصف المتر في كل من جانبي الطريق، وهي عبارة عن أكتاف الطريق ووفق التصاميم ستكون منفصلة عن أساس الطريق.
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