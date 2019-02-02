وحسبما نقلت مصادر مطلعة لـ (الإنتباهة) فإن نيابة أمن الدولة قيدت بلاغات وباشرت تحرياتها حول صفحات على فيسبوك وعدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وستتم ملاحقتهم بالداخل والخارج.
وكان مجموعة من ضباط جهاز الأمن قد تم نشر صور لهم على صفحات الفيسبوك والإساءة إليهم، وتم وصف منازلهم وكتابة أرقام هواتفهم، بجانب الإدلاء بمعلومات كاذبة عنهم، إضافة إلى تلقيهم تهديدات وإساءت بالغة طالت أسرهم وأشانت سمعة عدد منهم.ويذكر أن عدداً من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قد نشروا العديد من الصور لضباط، ونسبوا إليهم أفعالاً ومعلومات غير صحيحة، حسبما حوت عريضة البلاغ.
كانت هذه تفاصيل خبر ضباط بـ(الأمن) بلاحقون متورطين وجهوا إليهم إساءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.