أعتقال بن الشيخ والقارئ محمد عبد الكريم

كشف الداعية الدكتور محمد عبدالكريم عن تعرض ابنه “أويس” إلى الاعتقال والتعذيب من قبل مليشيات المؤتمر الوطني في أحد الميادين التي تباع فيها القهوة بشارع الستين.

وقال عبد الكريم في منشور بمواقع التواصل الاجتماعي: “طلبت من ولدي أويس ان يكتب لي تفاصيل ما حصل له من الاعتقال والضرب والإهانة، فكتب ما يلي”.