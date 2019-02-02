الشرطة: تؤكد هدوء الأحْوال في جميع أنْحاء البلاد

مِنْ ناحية أُخْرى أكّد النّاطق الرّسمي باسْم الشُّرْطة في تقْرير صُحفي هدوء الأحْوال في جميع أنْحاء البلاد، عدا بعْض التجمُّعات المَحْدودة والغير مَشْروعة في مناطِق مُتفرِّقة من ولاية الخُرْطوم وبعْض الولايات الأُخْرى.
وأضاف أن مضابط الشُّرْطة لم تُسجِّل أيّة خسائر في المُمْتلكات العامّة والخاصّة، مع وقوع بعْض الإصابات وسط رِجال الشُّرْطة والمُتجمّهرين بسبب الحجارة والغاز المُسيِّل للدّموع، تم إسْعافهم جميعاً للمُسْتشفى لتلقِّي العلاج.
وكان بيان “مفبرك” يحمل ترْويسة المكْتب الصُّحفي للشُّرْطة قد انْتشر في وسائط التّواصُل الإجْتماعي يدعو المُواطنين للتّعامُل مع سيّارات بدون لوْحات تجوب شوارع الخُرْطوم ومن أسْمتهم بالمُلثّمين
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