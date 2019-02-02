أخطر 4 تصريحات لـ"البشير" بشأن تظاهرات السودان (تقرير)

عدة تصريحات أدلى بها الرئيس السوداني عمر البشير، تعليقًا على التظاهرات التي تشهدها السودان في الفترة الأخيرة، في محاولة منها إيصال رسالة لمن يحاول الإزاحة به من الحكم.

يذكر أن السودان يشهد احتجاجات شعبية منذ أكثر من شهر، اقتصرت مطالب المحتجين فيها على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، لكنها تحولت إلى مطالبة برحيل السلطة. ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.

سخرية من السوشيال ميديا

فسخر الرئيس السوداني عمر البشير من مُعارضيه، معتبراً أن تغيير الرئيس لا يُمكن أن يحصل على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين تم تفريق تجمعات جديدة في مدن سودانية بغاز مسيل للدموع.

وأكد البشير، أن "إسقاط النظام وتغيير الحكومة والرئيس، لن يتم بالواتس آب والفيسبوك، وإنما عبر صندوق الاقتراع في الانتخابات 2020".، مخطابا أهالي كسلا: "أنتم أصحاب الوجوه السمر والغبش، من يحدد الرئيس ونواب البرلمان والذي يحكم السودان"، بحسب سبوتنيك.

استنساخ الربيع العربي بالسودان

إعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير الأحد أن "بعض الإعلام" يضخم الاحتجاجات التي تحدث في السودان، مؤكدا أن هناك محاولات لاستنساخ "ما يسمى بالربيع العربي".

وأضاف "هناك محاولة لاستنساخ ما يسمى بالربيع العربي، واستخدام واسع لوسائط التواصل الاجتماعي"، في إشارة الى الثورات التي شهدتها المنطقة في العامين 2010 - 2011.

الولايات المتحدة والتظاهرات

وتعليقًا على اندلاع تلك التظاهرات بسبب انهيار الاقتصاد، حمل البشير الولايات المتحدة مسؤولية المشاكل الاقتصادية التي تعانيها بلاده.

دور إسرائيل بالتظاهرات

كما كشف الرئيس السوداني عمر البشير، عن علاقة إسرائيل بالمظاهرات الاحتجاجية المُندلعة في السودان والمطالبة بتنحيه عن الحكم، وأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أن اللوبي الإسرائيلي في الدول الغربية يقف وراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وشدد البشير، على أن " قوة إسرائيل ليست على المستوى العسكري والمادي، بل على إضعاف أعدائها".

وتابع: "إسرائيل" تدعم المتمردين ضدي وتقف وراء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي ضد السودان، وهي قصفت الخرطوم مرتين أيضًا.