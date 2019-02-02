الوقائي برام الله يعتقل النائب إبراهيم أبو سالم

اعتقل جهاز الوقائي في رام الله، الليلة الماضية، النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس إبراهيم أبو سالم وهو من قرية بيرنبالا شمالي القدس المحتلة.

وقال نجل النائب إبراهيم أبو سالم، إن عناصر الوقائي اقتحموا بيتنا ليلا ملثمين وعاثوا فيه خرابا وصادروا بعض الأجهزة قبل أن يعتقلوا والدي.

والنائب أبو سالم، أسير محرر أيضًا قضى في سجون الاحتلال 17 عامًا متفرقة، اعتقله سلطات الاحتلال للمرة الأولى في عام 1986، وكان أول محكوم إداري من الحركة الإسلامية لمدة ثلاث شهور، حيث قبع في سجن الجنيد في نابلس، واعتقل أيضًا في عام 1989 خمسة شهور بتهمة العمل بحركة حماس.

وكذلك اعتقل "عام 1993م، عام 1994م، و1995م إداري 5 شهور، و تم تجديده له لعدة فترات، ثم اعتقل أيضًا في عام 1999م، وفي حزيران 2006"، كما أبعد إلى مرج الزهور بلبنان وناقش خلالها رسالة الدكتوراه في جامعة الجنان طرابلس "الفقه الإسلامي المقارن".

وينحدر أبو سالم من بلدة بير نبالا قضاء القدس، وهو أحد النواب المقدسيين، وكان قبل انتخابه نائبًا، يعمل كمحاضرٍ جامعي بدرجة بروفيسور في جامعة القدس، وخطيب للمسجد الأقصى، وعضو هيئة علماء فلسطين.ويعتبر اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، للنائب لأبو سالم، سابقة من نوعه، حيث يعد أول حالة اعتقال لنائب في المجلس التشريعي بعد قرار السلطة حلّه قبل شهر.

المصدر :القدس