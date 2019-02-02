نعم الأبطال أنتم.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× نعم النجوم بل الرجال أنتم، يا شباب المريخ الأشاوس، ما قدمتوه بالأمس لهوعمل جميل ورائع رفع رأس أهل السودان كل السودان بلا استثناء.

× صحيح أنه ليس بالأمر الجديد على الأحمر الوهاج مثل هذه الفدائية والعمل الرجولي، ولكن الجديد هو الوضع المائل بالفريق وبخاصة فيما يتعلق بالغيابات والإصابات التي طالت أهم العناصر.

× وهنا لا بد أن نتقدم بالشكر الجزيل لمجلس الإدارة الذي قام بتهيأة الفريق كأحس ما يكون فيما يتعلق بالمعسكر القصير الذي أقيم لمدة خمسة أيام هناك في الجزائر أرض البرد والثلج، الأمر الذي جعل اللاعبين يتأقلمون على الجليد والصقيع، فكانت النتيجة المرجوة بكل تأكيد ويقين.

× وأيضا الشكر يمتد للشاب الناجح يأمن الزلفاني ، هذا المدرب الموفق والذي يدرك ما يريد، ويستطيع كذلك أن يصنع من الموجود ما يجيد وينفع.

× وقوف الزلفاني الدائم على الخط وبجانب اللاعبين، فيه كثير من المسئولية وتحملها، وله أيضا وقعا مهما في نفوس ومعنويات اللاعبين، لأن القائد ينبغي أن يكون هو في المواجهة وليس الخنوع والزوغان كما يفعل بعض المدربين.

× الرأي عندي هو، أن كافة اللاعبين أدوا بمسئولية ولكن هناك تميز لبعض اللاعبين، فامير كمال أراه قد قدم مباراة كبيرة، وكان ثابتا وملتزما تماما، وكان من أهما العناصر التي قدمت الإضافة المفيدة، ولم نر فيه تلك الروشة والجهجهة أبدا أبدا.

× وأيضا ضياء الدين قدم عملا ممتازا وملحوظا، ومحمد الرشيد ورمضان عجب ، ولكن الغربال والتش كانا الأقل عطاءا بالأمس، وهذا لا يقلل من مما قدماه في هذه الظروف المروفة.

× وإن كانت من إشادة خاصة فهي تقد للحارس علي أبوعشرين، فالبرغم من أنها المباراة الأولى عربيا، إلا أنه كان متماسك وصاحب شخصية، مما سرب الاطمئنان لزملائه بالذات في خط الدفاع.

× خلاصة القول هو، أن المريخ خرج بنتيجة ممتازة ومشجعة لعبور المولودية، ما في ذلك من شك أو جدل، ولكن تبقى الحقيقة وهي أن الأمر لم يحسم، بل يحتاج لعمل كبير ودقيق وتجهيز كامل للاعبين، لأن المولودية قد يظهر بأم درمان بأفضل مما ظهر بالجزائر، كما حدث من الجيش السوري قبلا.

× فمن الخطأ الفظيع أن ينوم المريخ على نتيجة الأمس، فالمسئولية أضحت أكبر وأكبر، لأن الطموح ارتفع وزاد كي يعبر المريخ لنصف النهائي، وهذا ما يحتاج لعمل مدروس من الجهاز الفني واللاعبين ومن قبلهم المجلس الأحمر.

ذهبيــــــــــــــــات

× قدم المريخ مباراة ممتازة، ومع ذلك ربنا لطف عليه في ركلة الجزاء، وتلك الفرص التي أتت للمولودية.

× التغيرات التي أجاراها الوزلفاني لم تقدم فائدة، ومشاركة أحمد آدم والنعسان كانت مجازفة.

× معلق القناة كان متحيز وكاد يفسد المباراة علينا، متى يهتم بنا العرب العاربة.

× التعادل الذي خرجت به مباراة حي الوادي نيالا وهلال الأبيض هو تعادل بين الأستاذ وتلميذه.

× حي الوادي يقوده الكوتش القامة والخبير محمد عبد الله مازدا.

× فيما عاد لدفة الهلال الفنية الكوتش الشاطر إبراهومة.

× رغم قناعتي بقدرات إبراهومة إلا أني أراه لن يقدم شيئا للهلال هذه المرة.

× هلال الأبيض لن يجد ما وجده قبلا وحقق معه إبراهومة نتائج ممتازة ف.

× ي حينها.

× رفض فريق ليفربول الغنجليزي الاستفادة من هزيمة المان سيتي، ليوسع فارق النقاط بينهما لسبع بالتمام والكمال.

× تعثر الليفر أمام لستر سيتي بالتتعادل هدف لكل فريق بعد ان تقدم الأحمر بهدف سادو في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

× استطاع لستر التعادل في الدقيقة الثانية المحسوبة للوقت بدل الضائع لشوط اللعب الأول.

× رغم أن السيطرة والاستحواذ كان تحت أقدام أخوان محمد صلاح، إلا أنهم عجزوا عن الانتصار المهم.

× المعروف أن الليفر لم يفز بالدوري الممتاز منذ العام 1990م.

× إذن الليفر يحتاج بشدة للظفر بالممتاز الأعظم هذا الموسم الذي يقدم فيه مستوى مقنعا وجادا.

× الزيارة العظيمة التي قام بها دكتور شداد والأستاذ محمد الشيخ مدني للسيد عبد المنعم عبد العال بمستشفى القلب بمدني، تجد التقدير من الكافة.

× عبد المنعم عبد العال من الشخصيات الولائية التي قدمت للكرة السودانية عبر الاتحاد العام واتحاد ود مدني.

× نأمل أن تقوم حكومة الجزيرة بالعانية التامة بالرجل وتعالجه بالخاريج.

الذهبيـــــــة الأخيـــــرة

× وعبر الذهبية الأخيرة لهذا الصباح نقول، المريخ أنهى شوطا بامتياز ويحتاج لعمل شاق لانجاز بقية المهام.