يا حليل كورة الجزائر ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• كورة الجزائرة بالجد انتهت.

• معقولة يا ناس المولودية ما قادرين تغلبوا الوصيف.

• تهدروا ضربة جزاء وكمان مهرجان اهداف.

• انتو ما شفتو اهلي مروي جرس الوصيف كيف.

• ولا الخرطوم الوطني عمل شنو.

• تاني جايين تعملوا شنو في ام درمان.

• انا لو في مكانكم بكتفي بمباراة الذهاب.

• فريق الكورة كلها ضاغط الخصم داخل خط 18.

• وبعد دا كلوو الشبكة هوااا ساي ما خلالها تتحرك.

• بالجد بعد ما شفنا مستوى الاتحاد والمولودية.

• كورة الجزائر انتهت يا جدعان.

• حليل زمن الاتحاد كان اتحاد.

• والمولودية كانت مولودية.

• لو كانت الفرق دي جاهزة بالجد الوصيف ما كان بياخد ثواني.

• الجماعة شايف بقولو كلام كبار كبار.

• كلام زول ما مصدق الحصل.

• قالو جوائز البطولة العربية اكتر من الكونفدرالية.

• دولارات تقيلة.

• عندهم نية يشيلوا الكأس كمان.

• معقولة التعادل مع فريق تعبان يخليكم تقولو كدا.

• كلو من ناس الجزائر.

• دا كلوووو حدو لمن تلعبو مع سيدالبلد.

• هنا الكلام انتهى.

• بالجد الكلام انتهى.

(صمت اخير) ..

• يا يوم بكرة ما تسرع.

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