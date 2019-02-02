الزعفوري : الهلال يختتم تحضيراته لموقعة الأشانتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وضع المدير الفني لفريق الهلال المدرب التونسي إراد الزعفوري برنامجا خاصا ومتكاملا لتجهيز اللاعبين لمواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني مساء الغد، وذلك من خلال إخضاع العناصر التي تنشط في الأجنحة وأطراف الملعب إضافة للعناصر التي تنفذ الضربات الثابتة لتدريبات تكتيكية قوية بدأت منذ الساعة الخامسة، في الوقت الذي تدرب فيه حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس الوطني ياسر كجيك، وعرف المران الرئيسي للهلال تسجيل المهاجم الشاب موفق صديق لعودة قوية وكذلك الحال بالنسبة للكابتن عبد اللطيف بوي، وانضمت العناصر الهجومية والتي تنشط قي عمق الدفاع للتدريب المسائي الذي استمر لساعة وسط حضور إداري مميز لمجلس الهلال حيث حضر الدكتور حسن على عيسى الأمين العام لمجلس الهلال واللواء عصام كرار أمين المال والكابتن محمد عبد الفتاح زغبير عضو مجلس الإدارة.

واختتم الجهاز الفني لفريق الهلال المران بتنفيذ تدريبات تكتيكية قبل الانتقال لملف التدريبات التكتيكية، ليختتم المران بتقسيمة بين المرشح والمرابط شهدت تنافس قوي بين اللاعبين، وأوقفها الزعفوري لتصحيح الأخطاء المتعلقة بالتمركز السليم لحظة الاستحواذ وفقدان الكرة، هذا وسيختتم الهلال تدريباته التحضيرية مساء اليوم بالجوهرة الزرقاء، في حين سيتدرب فريق الأشانتي كوتوكو في نفس توقيت مواجهة مباراة الغد.

رابطة الأزرق بالرياض تقدم شعارا للأقمار

قدمت رابطة الهلال بالرياض شعارا جديدا لنادي الهلال كهدية من الرابطة بعد بلوغ الفريق لمرحلة المجموعات في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفيدرالية” وقد تسلم الدكتور حسن علي عيسى الأمين العام بنادي الهلال الشعار من الدكتور ياسر زين العابدين عبد القادر رئيس رابطة الهلال بالرياض، الذي أعرب بدوره عن سعادته بزيارة الجوهرة الزرقاء قبل ساعات قليلة من استضافة فريق الأشانتي كوتوكو الغاني في افتتاح مباريات الأزرق بمرحلة المجموعات لمسابقة الكونفيدرالية، في حين شكر الدكتور حسن علي عيسى رابطة الهلال في المملكة العربية السعودية على هذه البادرة الطيبة.