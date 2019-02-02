محلل أمريكي: الولايات المتحدة غير قادرة على غزو فنزويلا عسكريا

شهاب محمد - الخرطوم - القوات الأمريكية الخليج 365: يرى المحلل السياسي الأمريكي، ياكوف كيدمي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع غزو فنزويلا عسكريا.

واعتبر كيدمي أن السياسة الروسية الحكيمة هي التي قطعت الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المحلل في مقابلة تلفزيونية إن “قرار روسيا بعدم إقامة قاعدة عسكرية في فنزويلا هو الذي يمنع غزو الولايات المتحدة الأمريكية لفنزويلا عسكريا لأنه لا يعطي الذريعة لإقامة القواعد العسكرية الأمريكية في البلدان المجاورة لفنزويلا.

وأوضح المحلل أن واشطن لا تستطيع دون القواعد العسكرية أن تحشد القوات اللازمة لإجراء العملية العسكرية الناجحة في فنزويلا، وتملك فنزويلا الآن جيشا قويا ووسائط الدفاع الجوي والقوات الجوية.

وإزاء ذلك تفهم الولايات المتحدة الأمريكية — يقول المحلل — أن عمليتها العسكرية في فنزويلا قد تبوء بالفشل الذريع. روسيا اليوم

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