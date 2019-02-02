طلاب جامعيون: أقاربك عقاربك.. والأفضل البعد عنهم

وصف عدد من الشباب في أحد قروبات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أقاربهم بالعقارب وإن العيشة معهم لا تمت السلام بشئ مفضلين الابتعاد عنهم والعيش مع الغرباء .

حيث طرح سؤال بسيط على مواقع التواصل (فيسبوك) يقول السؤال: إن الابتعاد عن الأقارب هو أول خطوة للعيش بسلام، طرح هذا السؤال على قروب معروف (بحوش الجامعة) ورد المشاركون فيه واصفين الأقارب بالعقارب مفضلين الابتعاد عنهم دون أية مبررات .

يقول بعضهم في ردهم أن (أقاربك عقاربك في عيشتك) موضحين أنهم مع الابتعاد عن الأقارب للعيش بسلام، كما خالفهم البعض بقولهم وبحسب صحيفة المجهر إنهم ضد الابتعاد عنهم وأن الله سبحانه تعالى أرسل سيدنا “موسى” وطلب من ربه أن يجعل له وزيراً من أهله.

قال تعالى “وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي” صدق الله العظيم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)