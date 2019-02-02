منهول يتسبب في إغلاق كوبري كوبر

تسبب تسريب مياه من منهول داخل كوبري كوبر حسب صحيفة آخر لحظة أمس، في تعطيل حركة المرور بجسر كوبر، وأدت عملية الصيانة لإغلاق الكوبري من المسار الجنوبي الجغرافي إلى الشمالي، الأمر الذي أدى إلى شلل حركة المرور أمام عابري الجسر لساعات طويلة، وتم نقل عبور السيارات والمارة إلى كوبري القوات المسلحة لحين اكتمال عملية صيانة التسريب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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