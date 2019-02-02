ضبط شاحنات محملة بالوقود المهرب والعملات

تمكن جهاز الأمن بالنيل الابيض من ضبط ثلاث شاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود تقدر بـ (103) براميل جازولين بغرض تهريبها، بالإضافة لعملات أجنبية منها (65514) ريالاً سعودياً و (2593) دولاراً ومليار جنيه سوداني.

ووقفت لجنة أمن الولاية برئاسة والي الولاية أبو القاسم بركة على المضبوطات برئاسة جهاز الأمن الوطني والمخابرات بكوستي صباح أمس.

وامتدح الوالي جهود جهاز الأمن والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط كل المخالفات التي تشكل مهدداً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وأكد أن لجنة الأمن بالولاية ستظل حارسة وواعية ومدركة لدورها لضبط كل المتلاعبين بالأمن الاقتصادي ومعاش الناس ومن يسعون لتخريب الاقتصاد القومي، ودعا جهاز الأمن للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الضرورية خاصة الوقود والدقيق.

وفي ذات السياق أكد مدير جهاز الأمن بالنيل الابيض العميد أمن راض الله العباس، قدرة الجهاز من خلال آلياته وعناصره على حماية الوطن من الاختراقات والتجاوزات التي تتم في الاقتصاد الوطني، والتعامل مع الذين يتاجرون في السلع الضرورية بطرق غير شرعية، خاصة سلعتي الدقيق والقود، وقال أن الكميات التي تم ضبطها تكشف مدى حرص الجهاز ومتابعته لحماية معاش الناس وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيرا إلى أن الكميات التي تقوم الحكومة بتوفيرها من هذه السلع كافية لو لا تدخل المتاجرين بها، وتوعد راض الله بردع كل الذين يسعون لصناعة الأزمات ومتابعتهم عن قرب بحسب صحيفة الانتباهة، وأبان أن الذين تم ضبطهم سيقدمون لمحاكمات عادلة ونزيهة.

وبدوره قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد ادم سعيد، ان التشريعي سيعمل على إصدار مزيد التشريعات الخاصة بحماية السلع الضرورية والحفاظ على الاقتصاد القومي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)