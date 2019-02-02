عودة ستات الشاي لشارع النيل

بدأت الحياة تعود من جديد وتدب في شارع النيل بالخرطوم منذ الأربعاء بشكل تدريجي، ورصدت مصادر حسب صحيفة آخر لحظة تواجد الشباب بأعداد كبيرة خاصة يومي الخميس وأمس الجمعة، بطول الشارع من كبري المنشية وغرباً حتى قبالة جامعة الخرطوم، وظل شارع النيل مغلقاً أمام بائعات الشاي منذ ما يقارب العام بعد القرار صادر من محلية الخرطوم بحظر عمل بائعات الشاي في شارع النيل والشوارع الرئيسية في العاصمة، مع السماح لهن بالعمل في الشوارع الفرعية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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