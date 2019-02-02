المالية بالخرطوم توافق على دفع (بدل الميل) لمنسوبي الصحة

أعلن مدير وزارة الصحة بولاية الخرطوم بالإنابة د. محمود القائم، عن اتفاق مع وزارة المالية بولاية الخرطوم على الالتزام بدفع كافة استحقاقات العاملين الخاصة ببدل الميل، بعد تجميع كشوفات الاستحقاقات من جميع المستشفيات الولائية ومستشفيات الأيلولة.
ولفت محمود إلى أن برنامج الحوسبة الذي قامت به الوزارة أخيراً لن يشكل ضرراً للكوادر العاملة بالصحة ، موضحاً بحسب صحيفة الانتباهة أن البرنامج جاء لمزيد من التجويد وتسهيل الإجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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