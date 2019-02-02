الأجهزة الأمنية في السودان تهدد صحفية بريطانية

تلقت الصحفية يسرا الباقر مراسلة القناة الرابعة البريطانية تهديداً صريحاً من جهاز الأمن السوداني بتوجيه تُهم تصل عقوبتها إلي السجن المؤبد والإعدام، غادرت يسرا السودان قبل فتح البلاغ ومنعها من السفر. وتأتي تلك التهديدات في أعقاب إذاعة القناة لتقرير أعدته “الباقر” يتضمن مقابلة مع زوجة المواطن ” ياسر علي ” الذي كان قد ألقى القبض عليه بعد تعرضه لإصابة بالرصاص أثناء الاحتجاجات التي ما زالت تشهدها مدن عدة في “السودان” وأطلق سراحه مؤخراً.

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