الوطني ينافش قضايا الشباب في اجتماع طارئ مساء اليوم

يعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء اليوم”السبت” اجتماعًا استثنائيًا بدار الحزب. وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”السبت” إن أبرز أجندة الاجتماع تتمثل في مناقشة مشروعات الشباب والرؤى والأفكار الخاصة بتلك الشريحة وذلك بناء على مقترح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن خلال الاجتماع الذي جمع الرئيس البشير وقيادات بالوطني بأمانة الشباب بالحزب الأسبوع الماضي. وأوضحت أن الاجتماع سيناقش حملة البناء”الاتصال التنظيمي” للحزب، ومن المتوقع حضور عدد من القيادات الشبابية للاجتماع.

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