اعتقال الاستاذ احمد الخير بكسلا واغتياله بالمعتقل

اعتقلت الاجهزة الامنية بمدينة كسلا 31 يناير الأستاذ أحمد الخير ، المعلم بمدارس مدينة خشم القربة بولاية كسلا . وداهمت قوة أمنية منزل الأستاذ بمدينة خشم القربة أول أمس قبل التظاهرات المسائية التي شهدتها المدينة من قبل جهاز الأمن ، و انباء واردة من اصدقاء الاستاذ تشير إلي إغتياله تحت التعذيب . واكد الاستاذ سيف الدين احمد بنقل جثمان الاستاذ الي مشرحة مدينة القضارف فجر اليوم السبت الموافق 2 فبراير 2019 ،

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