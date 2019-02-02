عودة (الحياة) مرة أخرى إلى شارع النيل بعودة (ستات الشاي)

وصدر قرار من معتمد الخرطوم السابق أحمد أبو شنب بحظر عمل بائعات الشاي في شارع النيل والشوارع الرئيسية في العاصمة، مع السماح لهم في الشوارع الفرعية.



وتوزعت بائعات شاي على شارع النيل اليوم (الجمعة) الأمر الذي دعا عدد من المواطنين للعودة مجدداً للتجمع قربهن.