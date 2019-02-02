وصدر قرار من معتمد الخرطوم السابق أحمد أبو شنب بحظر عمل بائعات الشاي في شارع النيل والشوارع الرئيسية في العاصمة، مع السماح لهم في الشوارع الفرعية.
وتوزعت بائعات شاي على شارع النيل اليوم (الجمعة) الأمر الذي دعا عدد من المواطنين للعودة مجدداً للتجمع قربهن.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات، في تسجيل مُسرب، قال إن أحد أسباب احتجاجات الشباب، منع محال الشيشة وإغلاق شارع النيل.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة (الحياة) مرة أخرى إلى شارع النيل بعودة (ستات الشاي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.