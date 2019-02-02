تجمع المهنيين يصدر بيانا هاما حول أماكن تظاهرات هذا الأسبوع

التظاهرات في السودان اليوم عبر تجمع المهنيين التظاهرات في السودان اليوم عبر تجمع المهنيين

الخرطوم – سوا

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، مساء يوم الجمعة، بيانا صحفيا مهما حول تفاصيل التظاهرات في مدن السودان وفعاليات الأسبوع المقبل.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن خريطة التظاهرات والفعاليات للاسبوع القادم، في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية. وفق موقع اخبار السودان.

وفيما يلي نص البيان:

جماهير شعبنا الأوفياء، نحييكم ونحن نصيغ معاً ملامح المستقبل الزاهي بأيادينا، لتتقدم قيادتنا الجماعية.

الأسبوع القادم جولة جديدة ستشهد أشكالاً مبتكرة من الاحتجاج والتظاهر، قوامها الجماهير والفئات والأجسام التي اكتوت بنيران النظام لسنوات وسنوات..فهيا نضمد الجراح ونؤكد على هوى السودان ونشعل نار الكفاح عشقاً.

وفي إطار تواصل هذه الثورة الممهورة بالدماء والمختومة بالتضحيات والإصرار على إسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي الذي يستحقه شعبنا، فإننا نعلن لكم عن جدولتنا التي هي من صميم تطلعاتنا مجتمعين، وهي كما يلي:

السبت: مظاهرات ليلية

الأحد: موكب في العاصمة ومدن يعلن عنها تباعاً

الإثنين: يوم الريف السوداني + مواكب الأحياء والميادين

الثلاثاء: مواكب المهن والأجسام المطلبية والفئوية (مواكب تركز على التعبير بمختلف الاشكال المبتكرة من الإضرابات والاعتصامات للمهنيين والمبدعين والأجسام المطلبية والفئوية من نقاط تعلن تباعاً) على أن تصاحبها تظاهرات الأحياء.

الأربعاء: مظاهرات ليلية

الخميس: موكب السودان

الأهداف الرئيسية للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير:

إسقاط النظام وتصفية مؤسساته

حكومة انتقالية أربع سنوات

بناء دولة المواطنة والقانون

القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير

الخرطوم 1 فبراير 2019