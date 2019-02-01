إفراج مشروط عن رئيس ساحل العاج السابق

أمرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بالإفراج المشروط عن رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو، بعد أن تمت تبرئته الشهر الماضي من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ووافق القضاة على الإفراج عن غباغبو 73 عاماً ومساعده شارل بلي غوديه شرط الإقامة في بلد لم يُحدد بعد بانتظار استئناف الادعاء.

وقال قاضي الاستئناف تشيلي ايبو اوسوجي، إن المحكمة ستفرج عنهما "ليتوجها إلى بلد يقبلهما على أراضيه ويستعد لتطبيق الشروط" التي حددتها المحكمة.

ورغم أن ساحل العاج عضو في المحكمة، إلا أن "المحكمة قد تكون غير مستعدة لإرسال غباغبو إلى وطنه نظراً لرفض ابيدجان تسليم سيمون زوجة غباغبو رغم صدور مذكرة اعتقال بحقها".

واستشهد المحامون بترتيب تم التوصل إليه مع زعيم الحرب السابق في جمهورية الكونغو الديموقراطية جان بيير بيمبا الذي توجه إلى بلجيكا بعد أن برأته المحكمة العام الماضي.

وأمرت المحكمة المسؤولين باتخاذ "الترتيبات المؤقتة المناسبة" للعثور على مكان يقيم فيه غباغبو إلى حين اتخاذ الترتيب النهائي للبلد الذي سيقبل استضافته.

وفي 15 يناير برأت المحكمة غباغبو، أول رئيس دولة يحاكم في لاهاي، من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في موجة العنف التي أعقبت الانتخابات المثيرة للجدل في البلد الغرب أفريقي في 2010.

وقتل أكثر من 3000 شخص من الجانبين بعد رفض غباغبو الاعتراف بالهزيمة أمام الحسن وتارا المدعوم دولياً ويتولى حالياً رئاسة ساحل العاج.