وزارة الصحة السودانية تشرع في التحقيق مع الأطباء المضربين

تقدمت وزارة الصحة السودانية بشكوى إلى المجلس الطبي لمحاسبة 69 طبيبا توقفوا عن العمل في كل الأقسام بما فيها وحدات الطواري.

وقال المجلس الطبي إنه شرع في التحقيق مع الأطباء الذين توقفوا عن العمل وامتنعوا عن تقديم الخدمات الطبية وإسعافات المرضى حتى في غرف الطوارئ.

وقال رئيس المجلس بروفيسور عبد العظيم محمد كبلو، بحسب "وكالة الانباء السودانية" اليوم "الجمعة" أن توقف الأطباء لا تقره اللوائح ولا القوانين ويعتبر نكوصا عن القسم وجريمة في حقوق المرضى .

وأكد أن المجلس سيستخدم كل صلاحياته وفقا للوائح والقوانين ضد الأطباء الممتنعين عن العمل.

وأشار كبلو إلى أن المجلس لن يجامل في هذا الفعل خاصة وأنه مسؤول عن حقوق الأطباء والمرضى معا.

وكانت تحالف اطباء السودان قد أعلن اضرابا عن العمل في كل مستشفيات البلاد، عدا الحالات الطارئة.

وقتل طبيب برصاص القوات النظامية خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان ولايزال جهاز الامن يعتقل العشرات من الاطباء.

وندد الاطباء بالاعتداءات التي تقوم بها الاجهزة الامنية على المستشفيات والاطباء والمرضى خلال الاحتجاجات.

الجدير بالذكر ان تحالف الاطباء يضم آلالاف في الداخل والخارج ينضوي تحت تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان.