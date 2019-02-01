ترامب: ورثنا فوضى شاملة وحروباً لا تنتهي

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن سحب قواته من أفغانستان وسوريا، بعد سنوات من تواجدها فى ساحات للحروب فى هاتين الدولتين.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر اليوم إنه ورث "فوضى شاملة في سوريا وأفغانستان وحروب لا نهاية لها" ذات إنفاق غير محدود وتجلب الموت.

وأضاف أنه خلال حملته الانتخابية، قال بقوة إن "هذه الحروب يجب أن تتوقف في نهاية الأمر".

وأبدى ترامب تصميماً على تدمير تنظيم داعش بصورة كاملة قريباً بنسبة 100%، مضيفاً أنه "سيراقب التنظيم عن كثب".

وقال "حان الوقت لأن نبدأ العودة إلى الوطن (سحب القوات)، بعد سنوات عديدة، وأن نتوخى الحكمة في إنفاق أموالنا، يتعين على بعض الأشخاص التحلي بالذكاء".