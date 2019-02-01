الاتحاد الأوروبي يناشد موسكو وواشنطن الحفاظ على معاهدة الصواريخ

ناشدت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني موسكو وواشنطن، الحفاظ على معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي تحظر نشر الصواريخ برّاً في أوروبا.
وقالت موجيريني خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخاريست: "أمنيتنا ودعوتنا هي الحفاظ على المعاهدة مع تطبيقها كاملة من قبل الطرفين"، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة.
وأضافت أن "الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي ستصدر بياناً مشتركاً بهذا الشأن في غضون الساعات المقبلة".
ومن جانبها، أكدت روسيا أنها لا تزال متمسكة بالمعاهدة، وأن لديها شكوكها في مدى التزام الولايات المتحدة بها.
كما ألقت اللائمة على واشنطن في تقويض المعاهدة بعد أن رفضت محاولات روسيا الحثيثة لحل الخلافات الصاروخية عبر المفاوضات.
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