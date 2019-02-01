زعيمة الديمقراطيين: ترامب "يخاطر بحدوث سباق تسلح"

اتهمت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة، البيت الأبيض بالمخاطرة بوقوع سباق تسلح بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا.
وقالت بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، "إن إدارة ترامب تخاطر بحدوث سباق تسلح وتقويض الأمن والاستقرار الدوليين" ، كما أدانت أيضاً "عدم التزام روسيا السافر"، على حد وصفها.
ودعت بيلوسي حكومة ترامب إلى العمل مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمضي قدماً في استخدام فترة تهدئة مدتها 6أشهر في محاولة لاستنقاذ المعاهدة و"تجنب دفع الولايات المتحدة إلى منافسة خطيرة في مجال التسلح".
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