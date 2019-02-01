إجراءات جديدة لتنظيم عمل القنوات الفضائية بالسودان

وضعت السلطات السودانية ضوابط واجراءات جديدة لتنظيم عمل مراسلي القنوات الفضائية الخارجية داخل البلاد. وأخطرت إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الإعلام السودانية، اليوم "الجمعة" مراسلو القنوات أن تجديد تراخيص تتم عبر مخاطبة إدارات القنوات للسفارات السودانية بالخارج. وإشتكى مراسلو القنوات من تعقيدات الخطوات الجديدة التي ستؤخر تجديد تراخيص عملهم. وكانت السلطات السودانية رفضت تجديد تراخيص ثلاثة مراسلين لقناة الجزيرة بالخرطوم، وسحب رخصة مراسل قناة العربية سعد الدين حسن. ويرجح أن تكون الاجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات بسبب تغطية القنوات للاحتجاجات الواسعة التي يشهدها السودان. ويفرض جهاز الأمن السوداني رقابة مشددة على الصحف ومصادرة اعدادها بعد الطباعة مباشرة. ويتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، قنوات فضائية بتضخيم الاحتجاجات في السودان.

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