الأمن يُحبط تهريب جازولين وعملات أجنبية بالنيل الأبيض

تمكن جهاز الأمن والمخابرات بولاية النيل الأبيض، من ضبط ثلاث شاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود تقدر بـ”103″ براميل جازولين بغرض تهريبها، بجانب “65514” ريالاً سعودياً و”2593″ دولاراً أمريكياً، ومليار جنيه سوداني.

ووقفت لجنة أمن الولاية برئاسة والي الولاية، أبوالقاسم الأمين بركة، على المضبوطات برئاسة جهاز الأمن بكوستي، وامتدح والي ولاية النيل الأبيض، جهود الجهاز والأجهزة الأمنية الأخرى في ضبط كل المخالفات التي تشكل مُهدِّداً لأمن واستقرار الوطن والمواطن.

وأكد بركة أن لجنة الأمن بالولاية ستظل حارسة وواعية ومدركة لدورها لضبط كل المتلاعبين بالأمن الاقتصادي ومعاش الناس، ومن يسعون لتخريب الاقتصاد القومي.

ودعا جهاز الأمن للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع الضرورية، خاصة الوقود والدقيق .

وفي السياق أكد مدير جهاز الأمن بالنيل الأبيض، العميد أمن راض الله العباس، قدرة الجهاز من خلال آلياته وعناصره على حماية الوطن من الاختراقات والتجاوزات التي تتم في الاقتصاد الوطني، والتعامل مع الذين يتاجرون في السلع بطرق غير شرعية خاصة “الدقيق والوقود”.

وقال إن الكميات التي تم ضبطها تكشف مدى حرص الجهاز ومتابعته لحماية معاش الناس وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مبيناً أن الكميات التي تقوم الحكومة بتوفيرها من هذه السلع كافية لولا تدخل المتاجرين بها.

وتوعّد العباس بردع كل الذين يسعون لصناعة الأزمات ومتابعتهم عن قرب، وأبان أن الذين تم ضبطهم سيُقدمون لمحاكمات عادلة ونزيهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق