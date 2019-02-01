السعودية.. حالة الطقس المتوفعة غدًا السبت على المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة، غدًا السبت.

ويتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض والشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.