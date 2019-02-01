البشير يُدشن طريق (بارا – امدرمان) بالاحد

يُدشن رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الاحد المقبل، في شمال كردفان، طريق الصادرات " بارا - جبرة الشيخ- أمدرمان"، الذي يبلغ طوله 342 كلم، حيث يربط الطريق ولايات كردفان الكبري ودارفور بالعاصمة وميناء بورسودان.

ومن المقرر ان يزور الرئيس البشير منطقة "خلاوى سراج" في محلية بارا ويخاطب لقاءاً جماهيرياً بمناسبة تدشين الطريق.

ورحب عضو مجلس تشريعي شمال كردفان، الماحي حمد بشير، بزيارة الرئيس الي الولاية، وقال إن اكتمال طريق الصادرات الحلم الذي تحقق يعمل على تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين ولايات السودان وهو داعم للاقتصاد الوطني.

وعبر نائب رئيس المؤتمر الوطني بمحلية بارا، محمد يوسف أحمد كبير، عن شكرهم لرئيس الجمهورية على دعمه لمشروعات النفير وبالأخص طريق الصادرات الجسر الرابط بين مناطق الإنتاج والصادر فضلا عن أنه قرَّب المسافات وله فوائد كثيرة.

وفي السياق أفاد أمير إمارة دار حامد، محمد أحمد تمساح، إن افتتاح طريق الصادرات الشريان الحيوي والطريق القاري يسهم في تواصل المجتمعات ونقل الثروات وإحداث الانعاش الاقتصادي بالبلاد.

يُشار الي ان تنفيذ الطريق جاء وفقاً للمعايير العالمية؛ حيث أن سطح الطريق يتكون من “7” أمتار من الأسفلت ومتر ونصف في كلٍ من جانبي الطريق وهي عبارة عن أكتاف الطريق ووفق التصاميم ستكون منفصلة عن أساس الطريق.