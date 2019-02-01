الصحة الاتحادية تعلن دعمها للقطاع الصحي بالنيل الأبيض

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية دعمها لكافة المشروعات الصحية بولاية النيل الأبيض وأكدت الدور الكبير الذي ظل يقوم به أبناء الولاية في دعم وإسناد القطاع الصحي بالولاية.



ووعد وكيل وزارة الصحة الاتحادية الفريق د.بابكر جابر كبلو بتقديم وزارته للدعم اللازم للمؤسسات الصحية بولاية النيل الأبيض وأشار لمجهودات أبناء الولاية في دعم وإسناد القطاع الصحي بالولاية واثني علي دعم أبناء المرحوم الصادق جموعة ومساهمتهم في إنشاء المستشفيات بالولاية.

من جهته أشار مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية النيل الأبيض الدكتور الزين سعد ادم الي عقد لقاء ضم عدد من أبناء الولاية بوكيل وزارة الصحة الاتحادية وأكد أنه وعد بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصحية بالولاية وبشر باقتراب إفتتاح مستشفي الصادق جموعة للنساء والتوليد بجانب مستشفي غسيل الكلي بالولاية وأوضح أن هذا العمل يأتي بإشراف وزيرة الصحة والتنمية الإجتماعية بالولاية زينب النموري ومتابعة من والي الولاية الدكتور ابو القاسم بركة وأعلن إستمرار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية بالولاية.

واثني ادم علي الدور الكبير الذي ظل يقوم به أبناء الولاية في دعم وإسناد القطاع الصحي بالولاية وأشار للمساهمات المتصلة من أبناء المرحوم الصادق جموعة في تقديم الدعم للقطاع الصحي بالنيل الأبيض.