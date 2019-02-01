الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج الإمارات ضد قطر

رفضت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم احتجاج الإمارات بشأن عدم أحقية اثنين من لاعبي قطر في تمثل الفريق في بطولة كأس آسيا التي تختتم في وقت لاحق اليوم الجمعة بالمباراة النهائية التي ستجمع قطر واليابان.

وتقدمت الإمارات باحتجاج للاتحاد القاري بشأن احقية المهاجم المعز علي (22 عاما) المولود في السودان والمدافع بسام الراوي، البالغ عمره 21 عاما والمولود في العراق، في تمثيل منتخب قطر في كأس آسيا.

وعادل المعز الرقم القياسي في عدد الأهداف في نسخة واحدة بالبطولة عندما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف وقاد قطر للفوز 4-صفر على الإمارات صاحبة الأرض في قبل النهائي يوم الثلاثاء الماضي بينما غاب الراوي عن المباراة بسبب الإيقاف لكن من المتوقع أن يخوض النهائي.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم “رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد احتجاج تقدمت به الاتحاد الإماراتي يوم 29 يناير الماضي بشأن أحقية المعز علي وبسام الراوي في تمثيل منتخب قطر”.