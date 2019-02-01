بيان من أسرة الأستاذ المناضل كمال الجزولي

هناك أخابر عارية عن الصحة يتم تداولها في بعض صفحات الفيسبوك عن إطلاق سراح الأستاذ كمال الجزولي من المعتقل.
والحقيقة أنه حتى الآن -مساء الجمعة الاول من فبراير- مايزال الأستاذ المناضل رهن الاعتقال لدى جهاز "الأمن" والمخابرات.
واضاف الاسرة في بيانه انه ليست لدى الأسرة أية معلومات عن وضعه الصحي في المعتقل، علماً بأنه مريض بالسكري وأجرى عملية قلب مفتوح قبل ثلاث سنوات. وفي هذا الإطار تحمل الأسرة جهاز "الأمن" المسؤولية الكاملة عن سلامته الشخصية، والصحية، وتطالب بالافراج الفوري عنه، وعن جميع المعتقلين السياسيين.
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