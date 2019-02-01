قطر بطلاً لآسيا لأول مرّة في التاريخ على أرض مُحاصريها

شهاب محمد - الخرطوم - المنتخب القطري

الخليج 365:

توج المنتخب القطري، بطلاً لكأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على اليابان، في المباراة النهائية للبطولة (3-1) اليوم الجمعة، على إستاد مدينة زايد

سجَّل أهداف المنتخب القطري، المعز علي عبدالله، وعبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف “ركلة جزاء”، في الدقائق (12، 27، 83)، فيما سجَّل هدف اليابان، تاكومي مينامينو في الدقيقة (69).

وهذه هي المرة الأولى التي يُتوَّج فيها المنتخب القطري باللقب، فيما فشل المنتخب الياباني في الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

وبدأ المنتخب الياباني المباراة بضغط هجومي، أمام تراجع نظيره القطري.

ورغم ذلك، استطاع العنابي مباغتة اليابان، من أول فرصة حقيقية، بعد مرور 12 دقيقة، عندما تسلم المعز علي كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوجهها بضربة مقصية رائعة في الشباك.

ولم يمهل المنتخب القطري منافسه لاستيعاب الصدمة، حيث عاد المعز علي بعد ثوانٍ معدودة، لتهديد مرمى اليابان بفرصة هدف محقق، لكن دفاع الساموراي أبعدها إلى ركنية.

ودانت السيطرة بعد ذلك للمنتخب الياباني، الذي حاول إدراك التعادل في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس سعد الشيب.

وعاد العنابي لمفاجأة نظيره الياباني بهدف جديد، في الدقيقة 27، بعدما أطلق عبد العزيز حاتم تصويبة صاروخية، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس شويتشي جوندا.

ورد القائم فرصة هدف ثالث محقق للمنتخب القطري، بعد تسديدة من حسن الهيدوس من قلب منطقة الجزاء، لتضيع فرصة قتل المباراة في وقت مبكر.

ورغم السيطرة الواضحة من المنتخب الياباني، إلا أن صلابة العنابي الدفاعية، حالت دون تشكيل خطورة حقيقية على مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدفين دون رد.

ودخلت اليابان الشوط الثاني، باندفاع هجومي جارف.

وفي الدقيقة 58، وصل المنتخب القطري إلى منطقة جزاء اليابان، لأول مرة في الشوط الثاني، ليتسلم عبد العزيز حاتم تمريرة حريرية، لكنه سددها بغرابة أعلى المرمى، لتضيع فرصة تعزيز التقدم بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 61، اضطر فليكس سانشيز، مدرب قطر، لإجراء تغيير اضطراري بعد إصابة خوخي بوعلام، ليدفع بسالم الهاجري بدلًا منه.

وكاد البديل يوشينوري موتو أن يقلص النتيجة لليابان، بعدما استقبل عرضية متقنة بضربة رأسية، لكنها حادت عن المرمى القطري، ليكررها مجددًا بعد دقيقتين، ليضيع فرصة أخرى محققة.

وأسفر الضغط المتواصل للمنتخب الياباني، عن هدف في الشباك القطرية، مع حلول الدقيقة 69، بعدما تسلم تاكومي مينامينو تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضع كرة ساقطة داخل الشباك.

واشتعلت أجواء المباراة بعد الهدف الياباني، ليبدأ الساموراي مساعيه نحو التعادل، مستغلًا حالة التراجع للمنتخب القطري.

واستغل العنابي الاندفاع الهجومي للاعبي اليابان، لتنظيم هجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى عبد العزيز حاتم، الذي توغل حتى حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية حولت مسارها إلى ركنية.

وأسفرت الركنية عن ركلة جزاء لصالح قطر، احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو، نفذها أكرم عفيف بنجاح، ليعزز تقدم العنابي بهدف ثالث، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ7 دقائق.

وتمكن المنتخب القطري من المحافظة على تقدمه، رغم الضغط الياباني حتى اللحظات الأخيرة، قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية، معلنا فوز العنابي (3-1).

وطن سرب