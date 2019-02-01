شركات وطنية وأجنبية تتقدم بطلبات للتنقيب عن الذهب بالنيل الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت ولاية النيل الابيض عن تقدم عدد من الشركات الاجنبية والوطنية بطلبات للتنقيب عن الذهب بالولاية، في وقت أعلنت فيه عن قيامها بعمليات مسح لجملة من مربعات التعدين أثبتت وجود كميات من معادن الذهب والنحاس الخام. وأعلن د. صديق المرير نائب والي الولاية في تصريح لـ(smc) عن خطة لاستكشافات المعادن والاحجار الكريمة.

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