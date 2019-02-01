شاهد بالصور : لحظة تتويج لاعب المنتخب القطري المعز علي بجائزة أفضل هداف….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حصل اللاعب القطري المعز علي السوداني الاصل على جائز افضل هداف في كأس اسيا المقام بالامارات العربية المتحدة . وكان المعز علي قد كسر القرم القياسي بـ(9) اهداف متفوق على اللاعب الايراني علي دايي الذي احزر 8 اهداف .
وقد حصل اللاعب على جائزة 30 الف دولار مقدمة من شركة تايوتا.
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