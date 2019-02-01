واشنطن تفرض قيودًا تعجيزية على تأشيرة الدخول لمواطني غانا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على تأشيرة الدخول لمواطني غانا بدعوى عدم سماح الأخيرة بدخول رعاياها المرحّلين مؤخرًا من الولايات المتحدة إلى البلاد.

وقالت وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، في بيان لها الجمعة، إن قرار فرض القيود جرى اتخاذه من قبل وزير خارجية البلاد مايك بومبيو.

وأوضح البيان أن السلطات في غانا رفضت استقبال عدد من رعاياها الذين جرى ترحيلهم مؤخرًا من الولايات المتحدة بقرار من وزارة الأمن الداخلي.

ولفت إلى أن موقف غانا في هذا الصدد يخالف قواعد القانون والاتفاقيات الدولية المعنية، لذلك تم وضع قيود معينة على طلبات التأشيرة المقدمة من غانا إلى الولايات المتحدة.

ولم تقدم الوزارة الأمريكية تفاصيل حول نطاق وفترة القيود المفروضة. الاناضول

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