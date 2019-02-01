مدرب المريخ الزولفاني يطير إلى تونس

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
توجّه المدير الفني للمريخ يامن الزولفاني إلى مسقط رأسه بعد نهاية مباراة فريقه أمام المولودية بعد وعدٍ قطعه مع إدارة البعثة المتواجدة بالجزائر في العودة إلى الخرطوم الأحد.
وقال التونسي يامن الزولفاني في تصريح لـ”باج نيوز” إن غيابه لن يؤثر على فريقه، وإن الإعداد للمباريات القادمة سيمضي وفق للترتيب الذي وضع مسبقًا.
وكان المريخ قد فرض التعادل من دون أهداف على نظيره مولودية الجزائر في المباراة التي جرت”الخميس” ضمن ذهاب ثمن نهائي كأس زايد.
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