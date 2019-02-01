إصابة 32 متظاهرا فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 32 متظاهرا فلسطينيا، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة “العودة”.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، أصدرته اليوم، ووصل وكالة “الأناضول” نسخة منه:” أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة”.

كما ذكرت الوزارة أن مُسعفة، أصيبت بقنبلة غاز في وجهها، دون مزيد من التفاصيل.

ويشارك فلسطينيون مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع. الاناضول

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