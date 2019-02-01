الطفل يحتاج حذاء جديدا كل 4 أشهر

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوردت مجلة الطفل والأسرة الألمانية أنه ينبغي على الوالدين عند شراء حذاء جديد للطفل مراعاة اختيار موديل مرن وليس قاسيا، وأن يكون ذا نعل قابل للثني مقاوم للانزلاق.
وأضافت المجلة المعنية بشؤون الأسرة أنه ينبغي أيضا قياس طول القدم كل أربعة أسابيع، نظرا لأن قدم الطفل في عمر سنة إلى ثلاث سنوات تنمو بمعدل 1.5 ملم شهريا، لذا ينبغي غالبا شراء حذاء جديد بعد مرور نحو أربعة أشهر إلا في حال ملاحظة مواضع احمرار ومواضع ضغط وجلد متقرن في القدم، حيث يشير ذلك إلى أن المقاس غير مناسب ويجب عندها شراء حذاء جديد فورا.
ووفقا للفريق البحثي “أقدام الأطفال-أحذية الأطفال”، فإن الحذاء المناسب لقدم الطفل هو الذي يترك مساحة فراغ داخلية تتراوح بين 12 و17 مليمترا.
وينصح الخبراء بأن يكون حذاء الطفل أطول بعشرة ملم أو حتى 12 ملم من قدم الطفل، في حين يؤكد الفريق البحثي “أقدام الأطفال-أحذية الأطفال” أن الحذاء المناسب لقدم الطفل هو الذي يترك مساحة فراغ داخلية تتراوح بين 12 و17 مليمترا.
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