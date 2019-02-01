لو قابلنا ابو لهب في بطولة العرب يعرف الله واحد.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*امس في بلاد المليون شهيد وريناهم حاجه

*الجزائريون قربوا يقولوا لينا بلادي سهول بلادي جروف

*ماكانوا فاهمين اي شى

*وهذا هو عهدنا بهم وعهدهم بنا

*كلمتكم

*قلت ليكم اولادنا قدرها

*مهما كانت الظروف

*والزولفاني لم يفاجئني عندما امتدحه المعلق

*لاني عارفو شااااطر وبعرف شغلو كويس

*وصدق المعلق حينما قال ان الزولفاني يعلم ماذا يريد

*واضيف للمعلق ان الزولفاني يعمل لما يريد

*ويحقق مايريد

*خمسة الف دولار شهرية

*تنتج كل هذا الابداع

*شكل المريخ في الانضباط التكتيكي والخططي حير المريخاب قبل الآخرين

*الزول الشاقي شعرو ده بي حقو

*وفي بطولة العرب لو قابلنا ابولهب بعرف الله واحد

*بنسي ليك اللاتي والعزة

*هبل زاتو حايقول اني آمنت بالله رب العالمين

*ولولا الاصابة اللعينه التي حرمتنا العقرب وتيري

*لاكتملت خطة الزولفاني باداء يشبه اداء منتخب قطر

*نفس الشغل والزون دفنس والضغط بالعدد قبل الجسد ونقل الهجمة لمهاجم قوي وسريع

* وظهور لاعب قادم من الخلف من كتائب الظل

*ثم هدف

*ولكن

*الركون لهذه النتيجة يضر بنا

*يجب ان ننساها

*نخليها في بلد المليون شهيد

*ونجي نستعد في بلادي سهول بلادي حقول

*لنتأهل من القلعة الحمراء باهداف زي المطر

*شكرا

*شكرا الجهاز الفني فردا فردا

*بالذات مدرب الحراس الذي انتج لنا ابو عشرين جديد

*انتج لنا ابو مليارين عديل كده

*عشرين شنو

*هي العشرين بتسوي شنو

*شكرا الاولاد ولدا ولدا

*شكرا لثقتنا بانفسنا

*شكرا لاحساسي الذي لم يخب

*ومن قبل ومن بعد

*شكرا جزيلا ربنا

*ايها الناس

*بالامس وقبل المباراة جمعتنا جلسة رائعة في حرم وكرم الحبيب كابو

*ضمتنا جلسة ريد نستنا دنيا الناس

*كابو والاحبه ميزو وعطاف ومعاوية الجاك وشخصي الطويل

*المريخ جميل

*ايها الناس

*نعزي انفسنا قبل الحبيب عوض عيد في رحيل والدته

*الف رحمة تنزل عليها

*وعليكم بالصبر الجميل اخي عوض عيد سفير المريخ لدي الجزائر

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*كترة القيدومات بتبيخ العرس

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال غيروا السؤال وكت صعبت الاجابة عليكم

والي لقاء

سلك