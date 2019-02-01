حركة “طالبان” تشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان

شهاب محمد - الخرطوم - حركة "طالبان"

الخليج 365:

أكد مصدر في حركة “طالبان” مشاركة وفد من المكتب السياسي للحركة في محادثات موسكو، حول أفغانستان.

كابول — سبوتنيك. نقلت قناة “بي بي سي فارسي” عن المصدر قوله، إن “وفدا من المكتب السياسي للحركة في قطر، سيشارك باجتماع موسكو حول أفغانستان، وسيلتقي مع ممثلين من

الأحزاب السياسية الأفغانية في موسكو”.

وصرح ممثل الجالية الأفغانية في روسيا، أختار صافي، أمس الخميس، أن مؤتمرا للسياسيين الأفغان حول التسوية في البلاد، سيعقد في الفترة، 5-6 فبراير/ شباط في موسكو، وقد تمت

دعوة ممثلي حركة “طالبان” إلى الفعالية، لكن لم يتم تأكيد مشاركتهم بعد.

وبغية التوصل إلى إحلال السلام في أفغانستان، استضافت عدة دول اجتماعات بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان”، واستضافت روسيا، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني

الماضي، الجلسة الثانية لـ”صيغة موسكو” المعنية بالمشاورات لإيجاد سبل لإطلاق حوار أفغاني — أفغاني مباشر.

وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبين مسلحي حركة “طالبان”، التي تسيطر

على مساحات كبيرة من أراضي البلاد.

بالمقابل يقوم تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه في أفغانستان.