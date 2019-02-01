قطر توقف خطوات الزمن لتكتب تاريخ جديد وتفوز بكاس آسيا

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل

الخليج 365 :

حقق منتخب قطر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وسقط المنتخب الياباني لأول مرة في تاريخه في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية، بعدما حقق العلامة الكاملة سابقًا، بحصد اللقب 4 مرات من أصل 4 مشاركات في النهائي.

سجل أهداف قطر المعز علي، عبد العزيز حاتم وأكرم عفيف في الدقائق 12، 27 و83، بينما أحرز تاكومي مينامينو هدف اليابان الوحيد، في الدقيقة 69.

بدأ المنتخب الياباني المباراة بضغط هجومي في الدقائق الأولى، وسط تراجع من نظيره القطري للخطوط الخلفية.

رغم ذلك، استطاع العنابي مباغتة اليابان بهدف أول من أول فرصة حقيقية بعد مرور 12 دقيقة على بداية المباراة، بعدما تسلم المعز علي كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يوجهها بضربة مقصية رائعة إلى داخل الشباك.

ولم يمهل المنتخب القطري منافسه لاستيعاب الصدمة، حتى عاد المعز علي بعد ثوانٍ معدودة، لتهديد مرمى اليابان بفرصة هدف محقق، لكن دفاع الساموراي أبعدها إلى ركنية.

ودانت السيطرة بعد ذلك للمنتخب الياباني، الذي حاول إدراك التعادل في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الحارس سعد الشيب.

وعاد العنابي لمفاجأة نظيره الياباني بهدف جديد، في الدقيقة 27، بعدما أطلق عبد العزيز حاتم تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس شويتشي جوندا.

ورد القائم فرصة هدف ثالث محقق للمنتخب القطري، بعد تسديدة من حسن الهيدوس من قلب منطقة الجزاء، لتضيع فرصة قتل المباراة في وقت مبكر.

ورغم السيطرة الواضحة من المنتخب الياباني، إلا أن صلابة العنابي الدفاعية حالت دون تشكيل خطورة حقيقية على مرماه، لينتهي الشوط بتقدم قطر بهدفين دون رد.

ودخلت اليابان الشوط الثاني باندفاع هجومي جارف، من أجل تقليص النتيجة في وقت مبكر، تفاديًا لمرور الوقت، وسط تقهقر قطري ملحوظ للمناطق الدفاعية.

وفي الدقيقة 58، وصل المنتخب القطري إلى منطقة جزاء اليابان لأول مرة في الشوط الثاني، ليتسلم عبد العزيز حاتم تمريرة حريرية، لكنه سددها بغرابة أعلى المرمى، لتضيع فرصة تعزيز التقدم بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 61، اضطر فليكس سانشيز، مدرب قطر، لإجراء تغيير اضطراري بعد إصابة خوخي بوعلام، ليدفع بسالم الهاجري بدلًا منه.

وكاد البديل يوشينوري موتو أن يقلص النتيجة لليابان بعدما استقبل عرضية متقنة بضربة رأسية، لكنها حادت عن المرمى القطري، ليكررها مجددًا بعد دقيقتين، ليضيع فرصة أخرى محققة.

وأسفر الضغط المتواصل للمنتخب الياباني عن هدف أول في الشباك القطرية، مع حلول الدقيقة 69، بعدما تسلم تاكومي مينامينو تمريرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضع كرة ساقطة إلى داخل الشباك.

واشتعلت أجواء المباراة بعد الهدف الياباني، ليبدأ الساموراي مساعيه نحو هدف التعادل، مستغلًا حالة التراجع للمنتخب القطري.

واستغل لاعبو العنابي الاندفاع الهجومي للاعبي اليابان، لتنظيم هجمة مرتدة سريعة، وصلت إلى عبد العزيز حاتم، الذي توغل حتى حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية حولت مسارها إلى ركنية.

وأسفرت الركنية عن ركلة جزاء لصالح قطر، احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفيديو، نفذها أكرم عفيف بنجاح، ليعزز تقدم العنابي بهدف ثالث، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ7 دقائق.

وتمكن المنتخب القطري من المحافظة على تقدمه رغم الضغط الياباني حتى اللحظات الأخيرة، قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية بفوز العنابي (3-1).