البشير في كسلا.. رسائل من جنة (الشرق)…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مرة أخرى يفاجئ رئيس الجمهورية عمر البشير الساحة السياسية والدولية بقرار كبير في أقل من ثلاثة أيام، فبعد إصداره قرار وقف دائم لإطلاق النار بالبلاد عبر خطابه في كادوقلي بجنوب كردفان يوم الإثنين الماضي، ها هو رئيس الجمهورية يعلن قراراً كبيراً آخر حين أعلن أمس من مدينة كسلا عن إعادة فتح الحدود مع إريتريا، وأضاف البشير خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بقوله: (نرسل تحية لدول الجوار وخاصة إريتريا، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ونعلن من هنا فتح الحدود مع إريتريا لأنهم أهلنا وإخواننا وحالنا وحالهم واحد). البشير أضاف خلال مخاطبته اللقاء الجماهيري بميدان البشير الأولمبي بولاية كسلا: (تفرقنا السياسة ولكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، وأوضح أنها علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم)..

رسالة الشباب

رئيس الجمهورية عبر عن اهتمامه بالشباب والجلوس معهم، وسماع صوتهم، لأنهم هم المستقبل وديل رصيدنا ورأس مالنا، عندما دعيناهم للجهاد إبان حرب الجنوب لبوا النداء مضحين بأرواحهم، رعايتهم وحمايتهم واجب كل مسؤول”. ووجه المسؤولين في الدولة والمجتمع بضرورة الاستماع لمشكلاتهم وإشراكهم في صنع القرار، وأضاف بقوله: (رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع)، مشيرًا إلى الجهود التي قامت بها الدولة في تأهيل الشباب من تعميم تعليم الأساس وفتح الجامعات، مؤكداً التزام الدولة بالجلوس مع الشباب والحوار معهم باعتبارهم سواعد مستقبل البلاد.

وأوضح رئيس الجمهورية أن تغيير الحكومة في السودان لن يتم عبر الفيسبوك والواتساب بل يتم عبر الشعب السوداني وعن طريق صناديق الاقتراع في الانتخابات 2020″. وشدد البشير أن “من يحكم السودان هو قرار الشعب السوداني”. وأشار إلى أن الشعب السوداني الذي بادله الحب أحق بالعيش الكريم كردّ للدين والاجتهاد من أجل توفير حياة كريمة له.

كسلا الوفية

وحيا البشير جماهير كسلا التي وصفها بالوفية، مردفاً ” الواحد بخاف، ثم صمت وسط هتافات الجماهير بـ تقعد بس، وواصل الواحد بخاف يا ربي أنا فعلاً بكون قدر تطلعات الناس دي، لأنها دي والله أمانة، ووقفتكم هذه بتخلي الواحد أمام هم كبير كيف يرضي الجماهير دي، زي ما هم بحبوه”. مضيفاً ” عهدنا معكم أننا نجتهد ونسعى ونقدم كل ما نستطيع”، مضيفاً بأن هذه الوجوه السُّمر والغبش هم من يحددون من يحكمهم. وقال “البشير”: لمن الناس كانوا بتكلموا انو الحكاية انتهت و”قيم أوفر”، انتفضت كسلا لتقول لا”. مشيرا إلى أن أهل ولاية كسلا أفشلوا المؤامرات، وكسروا شوكة التمرد. وقال إن أهلها أفشلوا كل المؤامرات التي حاولت النيل من أمن واستقرار الولاية . منوهاً إلى مجاهداتهم من لدن الأمير عثمان دقنة والشيخ الحسن الميرغني أبوجلابية والشيخ بيتاي . وأبان أن كسلا استطاعت أن تجمع كل أهل السودان بكل أطيافهم ومكوناتهم الاجتماعية المختلفة وتصهرهم في نسيج اجتماعي موحد شكّل إنسان كسلا.

مبادرات الرئيس

من جانبه أكد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حاتم السر، أن إعلان وقف إطلاق النار يؤكد حرص الرئيس البشير على استتباب الأمن والسلام بكل البلاد، وأشار خلال مخاطبته الحشد الجماهيري بمدينة كسلا، إلى توجيهات الرئيس الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات. وأشار السر إلى مبادرات السودان في تحقيق السلام بدول الجوار، منوهاً إلى دوره في التوصل إلى اتفاق سلام شامل بدولة جنوب السودان، ومساعيه الجارية لتحقيق السلام في أفريقيا الوسطى، فضلاً عن دوره في استعادة الأوضاع في ليبيا، من خلال عمله ضمن مجموعة دول جوار ليبيا. ودعا السر إلى تفويت الفرصة على المتربصين الداعين إلى عودة الحزبية الضيقة، مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع. وأوضح السر أن وجود الأحزاب في الحكومة فرضه الحرص على الاستقرار، داعياً الجميع للانتظار حتى الانتخابات والحشاش يملأ شبكتو، ومن يأتي به الشعب هو من سيقود البلاد في المرحلة المقبلة. وأوضح السر أن الرئيس هو رئيس الكل الحردانين والقبلانين، وأثنى على إعلان كادوقلي بوقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

رد (الدين)

من جهته، أوضح والي ولاية كسلا الأستاذ آدم جماع آدم أن الهدف من هذا اللقاء هو رد الدين لرئيس الجمهورية ومبادلته الوفاء لأهل كسلا بالوفاء وأشار لمجهوداته في تحقيق التنمية بالولاية، وأكد أن القوى السياسية بالولاية على قلب رجل واحد من أجل مضي المسيرة واستكمال التنمية، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات التنموية، وأشار لجهود حكومته في الاهتمام بمعاش الناس ومعالجة كافة قضايا المواطنين. وأطنب والي ولاية كسلا ” آدم جماع”، في مدح الرئيس قائلاً: ” إننا وجدنا فيك معالم القائد الذي يحمل هوية أمته ويعبر عن صدق إرادتها، وإن وقفة هذه الجماهير في الشمس الحارقة دليل طاعة والتزام وريدة عديل كده ”، مضيفاً أن النساء كتبن بالحناء “تقعد بس”. وعدد إنجازات حكومته في الصحة والتعليم والمياه، وتغيير النمط الغذائي، وبسط الأمن وإشاعة الطمأنينة، وتشجيع مشاريع الإنتاج الكبرى بالولاية.

انسجام وتناغم

في السياق جدد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس حزب مؤتمر البجا دعم ومساندة حزبه لرئيس الجمهورية في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن. وأوضح لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري أن مؤتمر البجا يعمل بانسجام وتناغم ضمن منظومة حكومة الوفاق الوطني من أجل تنفيذ مخرجات الحوار، داعياً قواعد حزبه بالولاية للوقوف صفاً واحداً خلف حكومة كسلا بقيادة الوالي آدم جماع.