رقم جديد يسجل باسم القطري من اصول سودانية المعز علي في كأس آسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصبح المعز علي، لاعب المنتخب القطري، أكثر لاعب يسجل أهدافًا في نسخة واحدة ببطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وسجل المعز علي، هدفه التاسع بالنسخة الحالية من البطولة، في شباك المنتخب الياباني، خلال المباراة النهائية، المقامة حاليًا بملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وتفوق المعز، على رقم الإيراني على دائي الذي سجل 8 أهداف في نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا بالإمارات.

وتقاسم المعز، صدارة هدافي العرب في بطولات كأس آسيا مع الإماراتي علي مبخوت، علمًا بان مبخوت سجل خمسة أهداف في نسخة 2015 وأربعة أهداف في النسخة الحالية.