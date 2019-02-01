رئاسة الجمهورية تحتسب اللواء معاش حسن حمدين

احتسبت رئاسة الجمهورية عندالله تعالى اللواء “م” حسن حمدين، أحد قيادات العمل السياسي الذي لبى نداء ربه بالخرطوم يوم الجمعة، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء وإسهامات جليلة في مسيرة العمل التنظيمي والوطني والمجتمعي في شتى المجالات.

ويعد حمدين أحد المؤسسين للمؤتمر الوطني وتولى منصب أول أمين عام له في العام 1993، فضلاً عن إسهاماته المتعددة في مجال العمل العام والمجتمعي.

وشغل الفقيد عدداً من المناصب الدستورية والسياسية بالبلاد من بينها والي ولاية سنار وغرب دارفور، بجانب عضويته في المجلس الوطني ورئاسته لعدد من لجانه.

وشارك في العديد من المؤتمرات القطاعية والتنظيمية التي تهدف إلى إرساء النظام السياسي بالبلاد.

وقالت رئاسة الجمهورية وفقاً لـ”سونا”، إنها إذ تنعي حمدين، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله قبولاً حسناً مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهم أهله وأسرته وزملاءه الصبر وحسن العزاء “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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