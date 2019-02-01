الأشانتي يغلق تدريبه في وجه الإعلام

وصلت بعثة فريق الأشانتي الغاني صباح اليوم إلى الخرطوم في بعثته قوامها 29 فرداً وحلت بفندق كورنثيا فيما حل الوفد الإعلامي المرافق له بفندق كوارل، وقد أجرى الفريق تدريباً خفيفاً مساء اليوم على ملعب نادي الخرطوم الوطني بنادي الأسرة وجرى التدريب خلف الأبواب المغلقة، تأهباً لمواجهة الهلال بعد غد الأحد في الجولة لمجموعات الكونفدرالية، حيث رفضت رئاسة البعثة تواجد الصحافيين في التدريبات واعتذرت له بناء على رغبة الجهاز الفني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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