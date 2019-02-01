نزوح أكثر من (50) أسرة من منطقة لويورو بولاية كبويتا

نزح أكثر من (50) أسرة من منطقة خور لويورو بمقاطعة لوسولي بولاية كبويتا في جنوب السودان ، الاسبوع الماضي بسبب توغل قوات المعارضة في المنطقة، وفقاً للسلطات الحكومية.
و قال محافظ مقاطعة لوسوليا توماس كوتين في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة ، إن قوة من الجيش الشعبي في المعارضة جاءت من الحدود الاثيوبية ، دخلت منطقة خور لويورو.
و أوضح كوتين أن دخول جيش المعارضة إلى المنطقة أحدث رعباً وسط المواطنين ، مما جعلهم يفرون و يتركون المنطقة. وقال كوتين إن المواطنين يتخوفون اندلاع اشتباكات بين الحكومة و المعارضة في المنطقة، و أكد أن عدد المواطنين الذين نزحوا يصل إلى (55) أسرة.
وطالب كوتين قيادات الجيش في المعارضة بتوجيه قواتهم للذهاب إلى مناطق تجميع القوات أو العودة إلى المناطق التي جاءوا منها.
و في صعيد منفصل كشف المحافظ عن هجوم شنته مجموعة من مجتمع التركانا الكينية على مقاطعة لوسوليا، مبيناً أن المعتدين نهبوا أبقار قبل أن يتم إرجاعها بواسطة شباب المنطقة.
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