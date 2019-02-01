الشروع في التحقيق لمحاسبة الأطباء المتوقفين

شرع المجلس الطبي السوداني في التحقيقات لمحاسبة الأطباء اللذين توقفوا عن العمل وامتنعوا عن تقديم الخدمات الطبية وإسعافات المرضى حتى في غرف الطوارئ. وتجيء خطوة المحاسبة من المجلس الطبي بناء على الشكوى التي تقدمت بها وزارة الصحة بولاية الخرطوم ضد 69 طبيبا أعلنوا توقفهم عن العمل في كل الأقسام بما فيها وحدات الطوارئ.

وأكد بروفيسور عبد العظيم محمد كبلو رئيس المجلس الطبي السوداني في تصريحات صحفية أن توقف الأطباء لا تقره اللوائح ولا القوانين ويعتبر نكوصا عن القسم وجريمة في حقوق المرضى، مؤكدا أن المجلس سيستخدم كل صلاحياته وفقا للوائح والقوانين ضد الأطباء الممتنعين عن العمل، مشيرا إلى أن المجلس لن يجامل في هذا الفعل خاصة وأنه مسؤول عن حقوق الأطباء والمرضى معا.

ومن جهة أخرى أكد بروفيسور عبد العظيم بحسب وكالة السودان للانباء أن وزارة العدل قامت بتعيين خمسة مستشارين بالمجلس الطبي، وذلك لإنفاذ القانون ومباشرة مهامهم ورد الحقوق لأصحابها. وقد باشر المجلس الطبي السوداني أعماله بالتضامن مع المستشارين من وزارة العدل لاتخاذ القرارات اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .